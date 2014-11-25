Белый дом рассчитывает на утверждение уроженки СССР на пост в Минфине США

Джен Псаки ответила на критику сенаторов в отношении кандидата от президента Байдена Сауле Омаровой.

Белый дом рассчитывает на утверждение уроженки СССР Сауле Омаровой на пост в Минфине США. Женщина является выпускницей МГУ и уроженкой Казахстана. В Вашингтоне ответили на критику в отношении кандидатуры и заявили, что по-прежнему ее поддерживают.

Мы продолжаем решительно поддерживать ее кандидатуру. Президент считает, что именно она подходит для этой должности. Поэтому он выбрал ее кандидатуру. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Напомним, что в США выдвинули Омарову на руководящий пост в Управление валютного контроля от Министерства финансов еще в начале ноября 2021 года. Во время слушаний банковского комитета в Сенате Конгресса представители республиканской партии резко раскритиковали кандидатуру. Женщину попытались уличить в приверженности коммунистическим идеалам. Журналисты из местного портала Axios уточнили, что пятеро демократов в данном комитете уведомили Белый дом о том, что не поддержат кандидатуру Омаровой. Они опасаются той политики, которую чиновница может проводить в США. Отдельные республиканцы на слушаниях в комитете говорили о радикальности идей Омаровой.

Байден намерен вновь участвовать в президентских выборах в США в 2024 году.

Фото: Белый дом

