Глава США в кулуарах подтверждает свои планы по выходу на новых президентский срок.

Американский президент Джо Байден намерен вновь участвовать в президентских выборах в США в 2024 году. Об этом в рамках регулярного брифинга с журналистами заявила официальный представитель администрации президента США Джен Псаки. СМИ попросили чиновницу оценить сведения о том, что Байден объявил своим сотрудникам о планах по следующим выборам главы страны.

Да, это его намерение. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Напомним, что The Washington Post заявил о том, что Джо Байден и представители его ближайшего окружения в последние дни говорят о том, что 79-летний американский лидер будет баллотироваться на второй срок. Сейчас рейтинг главы государства составляет около 40% от населения США. Официально о решении политик должен объявить после проведения промежуточных выборов в Конгресс. Они состоятся в ноябре 2022 года.

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Фото: Белый дом