Рябков: идет основательная подготовка к встрече Байдена и Путина

В МИД РФ рассказали о необходимости детальной подготовки мероприятия на высшем уровне.

Заместитель российского министра по внешней политике Сергей Рябков заявил, что идет основательная подготовка к встрече американского президента Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина. Об этом чиновник упомянул в программе "Москва. Кремль. Путин", выходящей на телеканале "Россия-1". Спикер ответил на соответствующий вопрос журналиста Павла Зарубина.

Но для того, чтобы контакт состоялся - требуется его основательная подготовка, чем мы и занимаемся. Повестка дня огромна. Сергей Рябков, замглавы МИД России

Дипломат рассказал СМИ о том, что Вашингтон выдвигает по отношению к российской стороне ряд претензий, в том числе и касающейся украинских проблем. В МИДе собираются детально пояснить коллегам о том, "что и как происходит".

Белый дом не может предоставить информацию о новых контактах Путина и Байдена.

Фото: Piter.tv