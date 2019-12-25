Рябков: идет основательная подготовка к встрече Байдена и Путина

Заместитель российского министра по внешней политике Сергей Рябков заявил, что идет основательная подготовка к встрече американского президента Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина. Об этом чиновник упомянул в программе "Москва. Кремль. Путин", выходящей на телеканале "Россия-1". Спикер ответил на соответствующий вопрос журналиста Павла Зарубина.
Но для того, чтобы контакт состоялся - требуется его основательная подготовка, чем мы и занимаемся. Повестка дня огромна.
Сергей Рябков, замглавы МИД России
Дипломат рассказал СМИ о том, что Вашингтон выдвигает по отношению к российской стороне ряд претензий, в том числе и касающейся украинских проблем. В МИДе собираются детально пояснить коллегам о том, "что и как происходит".
Белый дом не может предоставить информацию о новых контактах Путина и Байдена.
Фото: Piter.tv
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