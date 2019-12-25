Белый дом не может предоставить информацию о новых контактах Путина и Байдена

Джен Псаки прокомментировала слова Дмитрия Пескова об обсуждении встречи глав США и РФ.

Белый дом пока не может предоставить информацию о готовящихся контактах Путина и Байдена. Об этом на пресс-конференции в Вашингтоне заявила журналистам официальный представитель Белого дома Джен Псаки. Чиновница ответила на вопрос прессы о том, что между сторонами ведутся переговоры. Ранее такой информацией со СМИ поделился пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

На данный момент нет ни встреч, ни телефонных звонков, которые я могла бы анонсировать для вас. Если что-то подобное будет подтверждено или проработано, мы будем рады поделиться этой информацией. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Ранее Джен Псаки не исключила возможность переговоров российского и американского президентов "в какой-то момент в будущем".

Байден: для США наступил решающий момент в соревновании за лидерство в XXI веке.

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