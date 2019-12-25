Псаки: США продолжают изучать ситуацию с замороженными афганскими активами

В Белом доме рассказали, какие проблемы решаются при хранении денежных средств Афганистана.

США продолжают изучать ситуацию с замороженными афганскими активами. Об этом на регулярном брифинге журналистами рассказала официальный представитель администрации президента Джо Байдена Джен Псаки. Чиновница отметила, что Вашингтон внимательно следит за иностранными активами на Ближнем Востоке. США продолжают координировать свои действия с союзниками и партнерами в регионе.

Резервы остаются недоступными для талибов. Они находятся в некоторых финансовых институтах в США и других странах. Есть ряд причин, по которым эти резервы остаются недоступными. Конечно, это очень сложный вопрос. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Чиновница рассказала прессе о том, что статус финансовых активов Афганистана на данный момент считается "предметом текущих судебных разбирательств". Судебный процесс инициировали жертвы терактов которые произошли 11 сентября 2001 года. При этом, по мнению Псаки, США столкнулись со сложными фундаментальными вопросами в отношении того, как сделать данные резервные средства доступными и полезными для жителей Афганистана, но при этом гарантируя то, что средства не окажутся в руках боевиков.

Белый дом изучает отправку военных в Европу из-за Украины.

Фото и видео: Белый дом

