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Белый дом изучает отправку военных в Европу из-за Украины
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Белый дом изучает отправку военных в Европу из-за Украины

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Если РФ решит напасть на Украину, США отправят в регион войска.

Белый дом изучает отправку военных в Европу из-за Украины. Об этом на регулярном брифинге с журналистами рассказала официальный представитель администрации президента Джо Байдена Джен Псаки. Чиновница рассказала, что в случае обострения ситуации на государственной границе между Киевом и Москвой, США будут готовы отправить в регион Восточной Европы дополнительные силы. Это решение будет одной из возможных мер поддержки союзников по НАТО.

Если вы посмотрите на 2014 году, многие из стран-партнеров по НАТО просили поддержки, просили увеличить присутствие или же просили дополнительного ротационного развертывания войск. Конечно, эта возможность находится на столе.

Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Напомним, что российский лидер Владимир Путин ранее информировал американского коллегу Джо Байдена о невыполнении Украиной минских соглашений, а также саботаже Киевом имеющихся договоренностей. По данным Кремля, именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории, а также наращивает собственный военный потенциал около российских границ.

Псаки: США работают с Китаем, несмотря на бойкот Олимпиады.

Фото и видео: Белый дом
 

Теги: белый дом, восточная европа, госграница, джен псаки, нато
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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