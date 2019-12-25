Если РФ решит напасть на Украину, США отправят в регион войска.

Белый дом изучает отправку военных в Европу из-за Украины. Об этом на регулярном брифинге с журналистами рассказала официальный представитель администрации президента Джо Байдена Джен Псаки. Чиновница рассказала, что в случае обострения ситуации на государственной границе между Киевом и Москвой, США будут готовы отправить в регион Восточной Европы дополнительные силы. Это решение будет одной из возможных мер поддержки союзников по НАТО.

Если вы посмотрите на 2014 году, многие из стран-партнеров по НАТО просили поддержки, просили увеличить присутствие или же просили дополнительного ротационного развертывания войск. Конечно, эта возможность находится на столе. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Напомним, что российский лидер Владимир Путин ранее информировал американского коллегу Джо Байдена о невыполнении Украиной минских соглашений, а также саботаже Киевом имеющихся договоренностей. По данным Кремля, именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории, а также наращивает собственный военный потенциал около российских границ.

Псаки: США работают с Китаем, несмотря на бойкот Олимпиады.

Фото и видео: Белый дом

