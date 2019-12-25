Псаки: США работают с Китаем, несмотря на бойкот Олимпиады

В Белом доме продолжают сотрудничать с Китаем по интересующим страну вопросам.

Официальный представитель американской администрации президента Джо Байдена Джен Псаки заявила, что США работают с КНР, несмотря на дипломатический бойкот Олимпиады. Такое послание чиновница сделала журналистам во время выступления на регулярном брифинге в Белом доме. По мнению специалиста, сейчас Вашингтон дал Пекину четкий сигнал о той теме, которая вызывает опасения. Речь идет о соблюдении прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Без сомнений, мы оставляем за Китаем возможность говорить за себя. Ммы не можем продолжать вести дела как обычно и направить делегацию на Олимпиаду. Но, разумеется, мы работаем с Китаем над вопросами, где есть согласие. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Напомним, что американская администрация 6 декабря объявила о дипломатическом бойкоте Олимпиады 2022 года в Пекине. Официальные лица США не будут принимать участие в торжественных мероприятиях, однако атлеты будут участвовать в соревнованиях. Инициативу Вашингтона уже поддержали и подключились к ней Австралия, Великобритания и Канада.

Белый дом отказался комментировать следующие шаги по делу Ассанжа.

Фото и видео: Белый дом

