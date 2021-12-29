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Пропавшую в Новгородской области девочку нашли мертвой
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Пропавшую в Новгородской области девочку нашли мертвой

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Ребенок пропал 25 января в городе Холм.

В Новгородской области обнаружили тело пропавшей на прошлой неделе двухлетней девочки. Об этом сообщается на странице поисково-спасательного отряда "Феникс" в соцсети ВКонтакте.

По информации Telegram-канала SHOT, тело ребенка было найдено в огороде соседнего дома – в 50 метрах од дома, где она жила. Следов насильственной смерти на нем предварительно не выявили, однако обнаружен небольшой кровоподтек.

Найдена. Погибла.

 из сообщения ПСО "Феникс"

Напомним, о пропаже ребенка в городе Холм Новгородской области стало известно 25 января. В рамках расследования дела были возбуждены два уголовных дела – об убийстве малолетней и халатности. Мать девочки и ее сожителя арестовали. В печи доме, где они проживали, были обнаружены кости, однако, как показала экспертиза, они принадлежали животному.

Ранее в Ленобласти мужчина под угрозой ножа изнасиловал 18-летнюю дочь сожительницы.

Фото: pexels.com

Теги: город холм, новгороская область, пропажа ребенка, псо феникс
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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