В Новгородской области завели дело после пропажи двухлетней девочки. Об этом рассказали представители регионального Следственного комитета. В надзорном ведомстве пояснили, что неприятный инцидент зафиксирован в городе Холме. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ. Речь идет об убийстве малолетнего ребенка.
Для организации полномасштабного розыска, а также в целях объективного и всестороннего выяснения всех обстоятельств пропажи ребенка незамедлительно возбуждено дело.
пресс-служба СК РФ по региону
Известно, что заявление о пропаже ребенка поступило в отделение Старорусского МСО СУ СК РФ днем 25 января.
СК возбудил уголовное дело после гибели женщины в купели под Гатчиной.
Фото и видео: Telegram / SHOT
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