Малышка все еще разыскивается.

В Новгородской области завели дело после пропажи двухлетней девочки. Об этом рассказали представители регионального Следственного комитета. В надзорном ведомстве пояснили, что неприятный инцидент зафиксирован в городе Холме. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ. Речь идет об убийстве малолетнего ребенка.

Для организации полномасштабного розыска, а также в целях объективного и всестороннего выяснения всех обстоятельств пропажи ребенка незамедлительно возбуждено дело. пресс-служба СК РФ по региону

Известно, что заявление о пропаже ребенка поступило в отделение Старорусского МСО СУ СК РФ днем 25 января.

СК возбудил уголовное дело после гибели женщины в купели под Гатчиной.

Фото и видео: Telegram / SHOT