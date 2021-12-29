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СК возбудил уголовное дело после гибели женщины в купели под Гатчиной

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Трагедия произошла 19 января на глазах детей и мужа погибшей.

Следственный комитет Ленобласти возбудил уголовное дело после гибели 40-летней женщины под Гатчиной. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Трагедия произошла 19 января. Установлено, что женщина самостоятельно прыгнула в самодельную прорубь на реке Оредеж в поселке Выра Гатчинского района Ленобласти. Ее сразу же унесло сильным течением под лед. Свидетелями случившегося стали дети погибшей и ее муж. Тело женщины до сих пор не нашли, поиски продолжаются.

Уголовное дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности". Купель была несанкционированная. По делу выполняются все необходимые следственные действия. Принимаются меры к установлению причин и условий, способствовавших совершению преступления.

Ранее появилась информация о семье жительницы Ленобласти, которая утонула во время купаний на Крещение.

Фото, видео: пресс-служба СУ СК России по Ленинградской области

Теги: гибель женщины, несчастный случай
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Происшествия,

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