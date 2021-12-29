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Во время крещенских купаний в Гатчине погибла на глазах у детей 41-летняя женщина
Сегодня, 11:08
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Во время крещенских купаний в Гатчине погибла на глазах у детей 41-летняя женщина

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Тело ее не нашли.

В среду, 19 января, в праздник Крещения погибла жительница Гатчины. Женщина прыгнула в прорубь и пропала. Подробности случившегося  сообщили на портале "Петербургский Дневник". 

Один из мужчин бросился в воду, чтобы вытащить женщину. Однако найти он ее не смог. Очевидцы предположили, что участницу мероприятия унесло течением.

Известно, что свидетелями случившегося стали дети пропавшей жительницы Ленобласти. Уточняется, что прорубь не была оборудована для купания на Крещение. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что на Финском заливе заметили около 200 рыбаков на фоне оттепели.

Фото: pixabay.com

Теги: гатчина, погибла женщина, погибла на глазах у детей, унесло течением, утонула
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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