Появилась информация о семье жительницы Ленобласти, которая утонула во время купаний на Крещение

У женщины осталось двое детей.

Друзья и коллеги погибшей жительницы Ленобласти во время купания на Крещение охарактеризовали ее семью очень положительно. Женщина была спортсменкой, давала уроки плавания. Об этом сообщили на портале "Петербургский Дневник".

Знакомые погибшей рассказали, что супруг очень любил свою жену и заботился о семье. В день ее гибели он плакал. От помощи друзей мужчина отказался. Кроме того, у женщины остались и дети.

По словам коллег, утонувшая в реке Оредеж жительница Ленобласти работала юристом в банке. Она считалась очень успешным сотрудником в коллективе.

Ранее на Piter.tv: во время крещенских купаний в Гатчине погибла на глазах у детей 41-летняя женщина - видео.

Фото: pixabay