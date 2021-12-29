СМИ: в печи дома родителей пропавшей в Новгородской области девочки нашли сгоревшие кости

Возбуждено уголовное дело об убийстве.

В печи дома родителей пропавшей в Новгородской области полуторогодовалой девочки нашли сгоревшие кости. Об этом сообщает "РИА Новости", ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Сгоревшие кости были обнаружены в бане. Об исчезновении несовершеннолетней в городе Холм стало известно вечером 25 января. В разговоре со следователями мать пропавшего ребенка заявила, что дочь пропала из дома, пока она одна стирала в бане.

По информации Telegram-канала SHOT, правоохранители опросили также сожителя женщины. Он утверждает, что на момент исчезновения ребенка они вдвоем находились в бане, а девочка была дома в одиночестве.

В настоящее время мать ребенка и ее возлюбленный задержаны. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Костные останки будут отправлены на экспертизу в Санкт-Петербург.

Ранее в Петербурге задержали ранее судимого мужчину по подозрению в растлении девочки.

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