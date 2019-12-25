На территории завода на улице Бабушкина нашли человеческие кости

В Петербурге на территории действующего завода нашли человеческие кости. О находке стало известно "Оперативному прикрытию".
Правоохранители и следователи 14 мая были вызваны на машиностроительный завод "Звезда", который находится в Невском районе Петербурга, на улице Бабушкина. На территории предприятия были обнаружены человеческие кости.
Следователями вывезены кости и череп неустановленного человека. Останки направлены в морг для установления принадлежности и причины смерти.
Ранее на территории напротив дома № 17 по улице Хрустицкого в Волосово 11 мая были обнаружены костные останки неизвестного человека. По предварительным данным, давность их нахождения в земле может составлять более 50-70 лет.
Фото: Piter.tv
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