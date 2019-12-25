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В Волосово нашли человеческие останки на улице Хрустицкого
Сегодня, 12:32
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В Волосово нашли человеческие останки на улице Хрустицкого

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Давность их нахождения в земле может составлять более 50-70 лет.

В Волосовском районе Ленинградской области проводится проверка по факту обнаружения костных останков человека. Об этом сообщили в СК по Ленобласти.

На территории напротив дома № 17 по улице Хрустицкого в Волосово 11 мая были обнаружены костные останки неизвестного человека. По предварительным данным, давность их нахождения в земле может составлять более 50-70 лет.

Следственным отделом по Волосовскому району Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области проводится доследственная проверка. По изъятым останкам назначены судебные медико-криминалистические экспертизы с целью установления возраста, пола погибшего и причины смерти.

В апреле в Гатчинском районе местная жительница обнаружила череп и кость. На место приезжали правоохранители. Личность погибшего устанавливается. 

Фото: Piter.tv

Теги: волосово, останки
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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