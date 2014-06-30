В поле в Гатчинском районе обнаружили человеческие останки

Местная жительница обнаружила череп и кость днем 16 апреля между Гатчиной и деревней Мыза-Ивановка.

В Гатчинском районе Ленобласти нашли человеческие останки. Кости направлены на экспертизу, стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Местная жительница обнаружила череп и кость 16 апреля между Гатчиной и деревней Мыза-Ивановка, в 50 метрах от моста Ижоры. На место приезжали правоохранители. Личность погибшего устанавливается.

Ранее мы сообщили о том, что из здания Петербургского государственного университета на Университетской набережной вывезли человеческие останки. Представитель управления охраны подчеркнул, что кости выдавило из грунта на стройке на Среднем проспекте В. О. Все обстоятельства инцидента выясняются.

Фото: Piter.TV