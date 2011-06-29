Социальные инициативы, IT-образование, патриотические проекты и AI-технологии: Новгородская область и Сбер усиливают сотрудничество

В ходе обсуждения стороны уделили внимание ключевым направлениям сотрудничества, включая совместные социальные и памятные инициативы в преддверии 80-летия Победы.

Финансовая поддержка бизнеса, вовлечение в региональные культурные мероприятия, подготовка высококвалифицированных специалистов, развитие технологий с использованием искусственного интеллекта — эти и другие вопросы обсудили на встрече временно исполняющего обязанности губернатора Новгородской области Александра Дронова с председателем Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрием Суховерховым.

В ходе обсуждения стороны уделили внимание ключевым направлениям сотрудничества, включая совместные социальные и памятные инициативы в преддверии 80-летия Победы, расширение образовательных возможностей в сфере IT, а также подготовку Цифрового дня для правительства области, где представят передовые технологические решения для оптимизации работы органов власти.

В Новгородской области Сбер доказал, что банк может быть реальным помощником в развитии территории. Именно здесь впервые на Северо-Западе мы открыли "Школу 21", где любой желающий старше 18 лет может получить востребованную IT-профессию. Совместно с правительством региона мы реализуем значимые проекты — от цифровой карты жителя до Чемпионата высоких технологий, которые улучшают качество жизни. Особое место в нашей работе занимает подготовка к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Учитывая успешный опыт сотрудничества, уверен, что с Александром Дроновым во главе правительства области мы сможем сделать еще больше для жителей региона. Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка

Мы видим большой потенциал в расширении сотрудничества, особенно в сфере IT-образования и внедрения передовых AI-технологий. Ценим наше партнерство и уверены, что совместными усилиями сможем реализовать важные для новгородцев проекты, направленные на улучшение качества жизни и развитие экономики региона. Александр Дронов, врио губернатора Новгородской области

Тем временем в Петербурге стартовала регистрация на благотворительный забег Сбера "Зелёный Марафон".

Фото: пресс-служба Сбера