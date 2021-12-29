В Петербурге задержали ранее судимого мужчину по подозрению в растлении девочки

Он был судим за аналогичное преступление.

Петербуржца задержали по подозрению в растлении несовершеннолетней. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию обратился отец несовершеннолетней. Он сообщил, что с лета 2021 и по настоящее время 45-летний мужчина совершал насильственные действия сексуального характера в отношении его 13-летней дочери.

Подозреваемый был задержан. В 2014 году он был приговорен на 8 лет за сношение с несовершеннолетней. Летом 2019 года его освободили по УДО.

Ранее стало известно, что артиста оркестра Мариинского театра подозревают в сексуальном насилии над 4-летним ребенком.

Фото: Piter.tv