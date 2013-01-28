Жители Новгородской области смогут быстрее получать субсидии

Сбер поможет правительству региона повысить эффективность системы господдержки.

Директор Департамента торгового финансирования Сбербанка Игорь Лысенко и Заместитель Председателя Правительства Новгородской области Анна Тимофеева заключили соглашение о сотрудничестве. Документ, подписанный на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме, определяет приоритеты совместных действий по развитию региона.

Жителям Новгородской области станет проще получать помощь от государства. Банк и власти планируют обмениваться опытом, чтобы сделать клиентский путь для получателей более удобным.

Сбер сотрудничает с государственными органами в регионах по вопросам выплаты субсидий и предоставления иной социальной помощи гражданам. Такой подход позволяет контролировать целевое использование бюджетных средств. Подписание соглашения с Правительством Новгородской области — ещё один шаг к тому, чтобы сделать поддержку государства более эффективной для жителей. Игорь Лысенко, директор Департамента торгового финансирования Сбербанка

Фото: предоставлено пресс-службой Сбербанка