Женщина не признает вину.

Суд арестовал мать пропавшей в Новгородской области двухлетней девочки. Об этом рассказали представители региональных правоохранительных органов. Известно, что фигурантами расследования стали женщина и ее сожитель. Они не признают вину с исчезновении ребенка и обвиняют друг друга в случившемся. Местная жительница будет находиться под стражей до 24 марта. Следствие ходатайствует также об аресте ее возлюбленного. Заседание по данному делу проводилось в закрытом режиме.

Они сваливают вину друг на друга. Но при этом, где труп ребенка, никто не говорит. источник ТАСС

Напомним, что у подозреваемой в общей сложности семеро детей. Ранее все они оказались в детском доме в связи с трудной жизненной ситуацией. СК РФ ведет уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ. После пропажи малолетнего ребенка в печке дома следователи нашли фрагменты, напоминающие останки человека. По результатам экспертизы оказалось, что эти обгоревшие части не являются человеческими. В регионе продолжаются поиски девочки.

Фото и видео: Объединенная пресс-служба судов Новгородской области