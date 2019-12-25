Пропавшую 15-летнюю петербурженку нашли на Урале

Из Челябинска она планировала долететь до Миасса.

Девятиклассница из Петербурга пропала 23 октября. Девочку нашли в аэропорту Челябинска, сообщили в пресс-службе УТ МВД России по УрФО накануне.

Правоохранители выяснили, что жительница Северной столицы приобрела билет на авиарейс из Москвы в Челябинск. Она была обнаружена рано утром 24 октября. В отделе полиции от школьницы стало известно о ее знакомстве с парнем из Миасса в интернете.

Подростки решили встретиться в жизни, для чего петербурженка сначала доехала на поезде до столицы, а затем – отправилась на самолете в Челябинск. С Урала она планировала долететь до Миасса. Деньги девочка заработала в онлайн-игре.

С девятиклассницей провели профилактическую беседу, о ее местонахождении рассказали родителям. Отец забрал путешественницу из социально-реабилитационного центра Челябинска 26 октября. Но в тот же день она сбежала повторно.

Установлено, что школьница ушла из аэропорта с тем самым другом из Миасса. Ее нашли в его квартире уже 27 октября.

Ранее мы рассказывали о том, что в Курортном районе пропавшего пятилетнего мальчика искали 33 волонтера.

Фото: Piter.TV