В Ленобласти мужчина под угрозой ножа изнасиловал 18-летнюю дочь сожительницы

Подозреваемый был задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Гатчинском районе Ленобласти мужчина под угрозой ножа изнасиловал дочь своей сожительницы. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию обратилась 18-летняя пострадавшая. Она сообщила, что 30 января в период времени с 13:00 по 15:30 сожитель матери под угрозой ножа совершил в ее отношении насильственные действия сексуального характера.

Подозреваемый был задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Мужчина в период с 2002 по 2013 год был неоднократно судим.

Также петербуржец обвинил знакомого в совершении развратных действий в отношении двухлетней дочери.

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