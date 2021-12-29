В Ленобласти мужчина под угрозой ножа изнасиловал 18-летнюю дочь сожительницы

В Гатчинском районе Ленобласти мужчина под угрозой ножа изнасиловал дочь своей сожительницы. Об этом стало известно Piter.tv.
В полицию обратилась 18-летняя пострадавшая. Она сообщила, что 30 января в период времени с 13:00 по 15:30 сожитель матери под угрозой ножа совершил в ее отношении насильственные действия сексуального характера.
Подозреваемый был задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Мужчина в период с 2002 по 2013 год был неоднократно судим.
Также петербуржец обвинил знакомого в совершении развратных действий в отношении двухлетней дочери.
Фото: pexels
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