О продаже завода Hyundai в Петербурге могут объявить в ближайшие дни

Предприятие находится в простое почти 1,5 года.

Стал известен вероятный покупатель завода Hyundai Motor Manufacturing Rus в Петербурге. Об этом пишет Spb.aif.ru со ссылкой на Telegram-канал "Автопоток".

Так, предприятие может выкупить AGR. Это дочерняя компания Volkswagen, которой после ухода немецкого концерна из РФ стал дилерский холдинг "Авилон". Вероятность покупки предприятия калининградским заводом "Автодор" практически не рассматривается. О сделке объявят в ближайшее время, уверены источники телеканала.

Завод находится в простое почти 1,5 года, с марта 2022-ого. В конце января 2023-го появились данные о том, что представители концерна рассчитывают возобновить производство автомобилей в Петербурге.

Ранее АвтоВАЗ подтвердил ранее озвученные сроки начала продаж новой Lada X-Cross 5.

Фото: Hyundai.ru