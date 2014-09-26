Стал известен потенциальный покупатель завода Hyundai в Петербурге

Завод Hyundai в Петербурге привлёк внимание дилерского холдинга "Авилон". По данным издания "Коммерсантъ", организация готова купить предприятие. Однако аналогичные планы недавно озвучивал калининградский "Автотор".
Предполагается, что "Авилон" уже направил делегацию топ-менеджеров для переговоров о сделке в Северную столицу. До этого компания уже купила российскими активами Volkswagen Group, в том числе, калужским автозаводом.
По мнению аналитиков, исход сделки станет ясен уже в ближайшие дни.
Ранее мы сообщили о том, что "АвтоВАЗ" анонсировал запуск линии по сборке машин совместно с китайским партнёром в Петербурге.
Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)
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