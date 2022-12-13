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"АвтоВАЗ" анонсировал запуск линии по сборке машин совместно с китайским партнёром в Петербурге
Сегодня, 9:45
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"АвтоВАЗ" анонсировал запуск линии по сборке машин совместно с китайским партнёром в Петербурге

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Проект стартует на Петербургском международном экономическом форуме.

"АвтоВАЗ" готовится представить запуск линии по сборке машин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023). Об этом заявил руководитель предприятия Максим Соколов в беседе с ТАСС.

Ожидается, что проект будет осуществлён совместно с китайским партнёром концерна. Информацию о нём озвучат позднее.

Как уточнил Соколов, конвейерная линия будет запущена на бывшем заводе Nissan, который переименовали в "Лада Санкт-Петербург".

Ранее мы сообщили о том, что завод Hyundai в Петербурге ищет способы возобновить работу.

Фото: Piter.TV

Теги: автопром, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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