"АвтоВАЗ" анонсировал запуск линии по сборке машин совместно с китайским партнёром в Петербурге

"АвтоВАЗ" готовится представить запуск линии по сборке машин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023). Об этом заявил руководитель предприятия Максим Соколов в беседе с ТАСС.
Ожидается, что проект будет осуществлён совместно с китайским партнёром концерна. Информацию о нём озвучат позднее.
Как уточнил Соколов, конвейерная линия будет запущена на бывшем заводе Nissan, который переименовали в "Лада Санкт-Петербург".
Ранее мы сообщили о том, что завод Hyundai в Петербурге ищет способы возобновить работу.
Фото: Piter.TV
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