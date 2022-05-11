Половина сотрудников петербургского завода Hyundai находится в простое

Таким образом, 476 человек остались без работы.

Режим простоя на заводе Hyundai в Петербурге продлен до конца июля. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на "Центр занятости населения Санкт-Петербурга".

Таким образом, 476 человек остались без работы.

О планах по сокращению персонала на данный момент предприятие cлужбу занятости не уведомляло. С предприятием ведется постоянное взаимодействие. При изменении ситуации карьерные консультанты готовы подобрать сотрудникам новое место работы и предложить программы бесплатного обучения. Пресс-служба "Центра занятости населения Санкт-Петербурга"

По словам председателя Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга Кирилла Соловейчика, правительство города ведет переговоры о продаже завода Hyundai с Казахстаном. Представители автоконцерна сообщали Минпромторгу РФ о таких намерениях, однако точно решения все еще нет.

Ранее мы рассказывали о том, что бывший завод Nissan официально переименовали в "ЛАДА Санкт-Петербург".

Фото: Hyundai.ru