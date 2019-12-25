Калининградский "Автотор" планирует локализировать производство на бывшем заводе Hyundai в Петербурге

В случае успешной реализации инициативы, Северная столица и Калининград запустят совместное производство.

Автомобильный завод "Автотор" в Калининграде намерен локализовать производство на мощностях бывшего петербургского завода Hyundai. Об этом сообщил "Интерфакс".

Идея возникла после ухода с предприятия Hyundai и BMW. Кроме того, некоторое время назад власти Калининградской области направили письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой разрешить "Автотору" локализовать своё производство на площадке, можность которой превышает 200 тыс. автомобилей в год.

В случае успешной реализации инициативы, Северная столица и Калининград запустят совместное производство. Петербургским специалистам передадут электродвигатели, редукторы и пластиковые компоненты. Кроме того, по задумке руководства "Автодора", завод в Петербурге модернизируют.

Ранее мы сообщили о том, что половина сотрудников петербургского завода Hyundai находится в простое.

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