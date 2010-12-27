Гендиректор "Зенита" прокомментировал летнюю трансферную кампанию клуба

Александр Медведев напомнил, что команде предстоит играть на три фронта – чемпионат, Кубок и Лига Чемпионов.

После победного матча со "Спартаком" генеральный директор "сине-бело-голубых" поделился с журналистами мнением о текущей трансферной кампании клуба.

В частности, Александр Медведев рассказал, что в понедельник станет известно о дальнейшей судьбе Эмилиано Ригони, Михи Мевли и Эмануэля Мамманы которые могут покинуть клуб. Гендиректор клуба также отметил, что глубина состава команды позволяет варьировать игроков, что и было продемонстрировано в матче со "Спартаком", когда Олег Шатов заменил Сердара Азмуна.

Ранее состав "Зенита" пополнил новый игрок – Йордан Осорио. Агент спортсмена и экс-полузащитник "Барселоны" Деку рассказал о сильных сторонах футболиста.

Фото: ФК "Зенит"