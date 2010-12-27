Сердар Азмун вызван в сборную Ирана

Футболист сыграет за национальную команду против Гонконга в рамках отборочного турнира чемпионата мира.

Футболист петербургского клуба "Зенит" вызван в сборную Ирана, сообщили 31 августа в пресс-службе сине-бело-голубых.

Отмечается, что национальная команда нападающего "Зенита" 10 сентября сыграет на выезде с Гонконгом в рамках отборочного турнира чемпионата мира.

Сердар Азмун играет за петербургский клуб с февраля 2019 года. За это время он вышел на поле в 24 матчах и осуществил 14 голов. Футболист забил самый быстрый гол "Зенита" в чемпионатах России в матче против "Ростова". Кроме этого, на счету Азмуна – 46 игр и 28 забитых мячей в составе национальной сборной Ирана.

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Фото: fc-zenit.ru