"Зенит" арендует у "Порту" защитника Йордана Осорио

После окончания аренды петербургский клуб выкупит футболиста.

Защитник португальского футбольного клуба "Порту" в этом сезоне будет играть за петербургский "Зенит", сообщило издание O Jogo.

По информации издания, в арендное соглашение будет включен пункт, по которому "Зенит" выкупит права на Йордана Осорио. Отмечается, что стороны достигли договоренности по трансферу. Футболист уже вылетел в Петербург.

Осорио играл в "Порту" с лета 2018 года, а до этого выступал за "Тондел". Кроме того, в предыдущем сезоне защитник играл на правах аренды за клуб "Витория Гимарайнш". В составе португальской команде футболист провел 30 матчей и забил два гола.

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