Семак рассказал о будущем Ригони и Дриусси в "Зените"

Малком продолжает залечивать травму и не тренироваться в общей группе "Зенита".

На преcс-конференции, посвященной предстоящему матчу со "Спартаком", главный тренер "Зенита" Сергей Семак прояснил, получится ли принять участие в игре у Себастьяна Дриусси.

"Шанс такой есть, небольшой. Дриусси проведет занятие в общей группе, потом посмотрим по самочувствию", – заявил тренер.

Дополнительно специалист рассказал о будущем Эмилиано Ригони в клубе. Согласно последним сообщениям в СМИ, игрок вот-вот может покинуть Петербург.

"[Ригони] тренируется, принимает участие в подготовке к игре. Возможны какие-то изменения, но здесь предположить очень сложно", – рассказал Сергей Семак.

Отметим, что ранее главный тренер "сине-бело-голубых" поделился своими предположениями по поводу завершившейся жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов. Также ее итоги прокомментировал Вильмар Барриос.

Напомним, что матч между "Спартаком" и "Зенитом" в рамках 8-го тура РПЛ состоится 1 сентября в Москве. Сейчас команды и еще три клуба делят первое место в турнирной таблице чемпионата.

Фото: скриншот ФК "Зенит" / YouTube