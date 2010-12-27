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"Сампдория" договорилась с "Зенитом" об аренде Ригони
Сегодня, 17:13
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nadezhda_sib

"Сампдория" договорилась с "Зенитом" об аренде Ригони

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Информация пока официально не подтверждена.

Появилась информация, что полузащитник "Зенита" Эмилиано Ригони может перейти в итальянский клуб "Сампдория". Об этом 17-го июля сообщила "Фонтанка.ру".

По данным издания, клубы уже пришли к соглашению. В ближайшее время они официально договорятся о трансфере.

Ранее Piter.TV рассказал о том, что аргентинец Ригони может перейти в "Боку Хуниорс". Тогда причиной ухода могло стать время, которое футболист проводит на поле. Окружение игрока было недовольно, что Ригони много времени проводит в запасе. По этой же причине из "Зенита" решил уйти Матиас Краневиттер. 

В среду, 17-го июля, также стало известно, что сине-бело-голубые могут продать одного из своих игроков за 10 млн евро. Кто им станет, пока не сообщается. 

Фото: соцсети

Теги: зенит, ригони
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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