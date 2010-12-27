"Сампдория" договорилась с "Зенитом" об аренде Ригони

Информация пока официально не подтверждена.

Появилась информация, что полузащитник "Зенита" Эмилиано Ригони может перейти в итальянский клуб "Сампдория". Об этом 17-го июля сообщила "Фонтанка.ру".

По данным издания, клубы уже пришли к соглашению. В ближайшее время они официально договорятся о трансфере.

Ранее Piter.TV рассказал о том, что аргентинец Ригони может перейти в "Боку Хуниорс". Тогда причиной ухода могло стать время, которое футболист проводит на поле. Окружение игрока было недовольно, что Ригони много времени проводит в запасе. По этой же причине из "Зенита" решил уйти Матиас Краневиттер.

В среду, 17-го июля, также стало известно, что сине-бело-голубые могут продать одного из своих игроков за 10 млн евро. Кто им станет, пока не сообщается.

Фото: соцсети