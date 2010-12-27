Матиас Краневиттер заявил, что уйдет из "Зенита," так как не хочет быть запасным

С лета спортсмен подыскивает себе новое место.

Матиас Краневиттер заявил о намерении покинуть "Зенит" в ближайшее время. Спортсмен добавил, что принял это решение сам. С начала лета 26-летний полузащитник ищет подходящую игровую практику.

Я намерен перейти в новый клуб либо на постоянной основе, либо на правах аренды. Мне нужно играть, поэтому я принял такое решение объясняет свою позицию спортсмен

Матиас надеется попасть в состав сборной Аргентины. Однако, его шансы уменьшаются из-за того, что десять матчей подряд он не выходил на поле.

Где бы я ни играл, хочу показать все, на что способен, чтобы получить шанс в сборной Аргентины прокомментировал ситуацию футболист

Напомним, что в прошлом сезоне Краневиттер провел за ""Зенит" 15 игр. Он отметился двумя передачами. Матиас перешел в команду в 2016 году. До этого его место было в "Ривер Плейт".

Ранее Piter.tv писал о том, что Сергей Семак рассказал о конфликте Антона Заболотного с "Зенитом".

Фото: Вконтакте/ФК "Зенит"