Матиас Краневиттер заявил, что уйдет из "Зенита," так как не хочет быть запасным

Матиас Краневиттер заявил о намерении покинуть "Зенит" в ближайшее время. Спортсмен добавил, что принял это решение сам. С начала лета 26-летний полузащитник ищет подходящую игровую практику.
Я намерен перейти в новый клуб либо на постоянной основе, либо на правах аренды. Мне нужно играть, поэтому я принял такое решение
объясняет свою позицию спортсмен
Матиас надеется попасть в состав сборной Аргентины. Однако, его шансы уменьшаются из-за того, что десять матчей подряд он не выходил на поле.
Где бы я ни играл, хочу показать все, на что способен, чтобы получить шанс в сборной Аргентины
прокомментировал ситуацию футболист
Напомним, что в прошлом сезоне Краневиттер провел за ""Зенит" 15 игр. Он отметился двумя передачами. Матиас перешел в команду в 2016 году. До этого его место было в "Ривер Плейт".
Ранее Piter.tv писал о том, что Сергей Семак рассказал о конфликте Антона Заболотного с "Зенитом".
Фото: Вконтакте/ФК "Зенит"
Обсуждение ( 0 )