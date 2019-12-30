Матиас Краневиттер официально покинул "Зенит"

Сведений о новом клубе аргентинца пока не появлялось.

Аргентинец Матиас Краневиттер официально ушел из петербургского "Зенита". Об этом 24 января сообщила пресс-служба сине-бело-голубых.

Полузащитник и футбольный клуб "достигли договоренности", игрок продолжит карьеру в другой команде.

В "Зените" Краневиттер играл с августа 2017 года, разговоры об уходе аргентинца из клуба начались летом 2019 года. Краневиттер лично говорил, что намерен уйти из "Зенита", поскольку не захотел быть запасным. За клуб полузащитник провел 4430 минут и забил два гола.

Тем временем, гендиректор "Зенита" подтвердил временный переход Кокорина в клуб "Сочи".

Фото: ФК "Зенит" / "ВКонтакте"