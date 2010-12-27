Эмилиано Ригони может покинуть "Зенит"

В завершившемся сезоне аргентинец провел в составе сине-бело-голубых 11 матчей в РПЛ и забил три гола.

Аргентинский нападающий петербургского "Зенита" Эмилиано Ригони может покинуть клуб. Об этом сообщил его соотечественник, аргентинский журналист Матиас Бастос Милла.

По его словам, окружение Ригони футболист хочет, чтобы он покинул стан "сине-бело-голубых". Причиной тому является малое количество игрового времени. Именно из-за отсутствия игровой практи игрок не был заявлен на международные соревнования, считают близкие форварда. Отмечается, что следующим клубом Ригонги может стать аргентинский "Боку Хуниорс".

Напомним, в завершившемся сезоне 26-летний аргентинец до декабря 2018-го выступал на правах аренды за "Аталанту", где провел 13 матчей и забил три гола. После возвращения в "Зенит", он принял участие в 11 играх, в которых забил три гола и отдал три голевые передачи.

Фото: ФК "Зенит"