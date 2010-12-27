"Зенит" может продать одного из своих футболистов за 10 млн евро

Личность игрока неизвестна.

В скором времени "Зенит" может покинуть еще один игрок. О продаже за 10 млн евро сообщило издание "Sports.ru" со ссылкой на журналиста Василия Конова.

Однако, кто именно покинет петербургский клуб, пока не сообщается.

Ранее стало известно, что Матиас Краневиттер собрался уйти из команды сине-бело-голубых. Он заявил, что не хочет быть запасным. Также футбольный клуб готов обменяться игроками с "Динамо". Вместо нападающего Луки Джорджевича в "Зенит" придет Роман Евгеньев.

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