"Зенит" планирует поменять Джорджевича на Евгеньева

За Евгеньева "Динамо" получит Джорджевича и 1,5 миллиона евро.

Петербургский футбольный клуб "Зенит" готов произвести обмен игроками с "Динамо". Об этом сообщила Gazeta.SPb.

Представители петербургской футбольной команды готовы обменять своего нападающего Луку Джорджевича на защитника "Динамо" Романа Евгеньева. Ранее "Зенит" предлагал за Евгеньева 4 миллиона евро, но ФК "Динамо" от данного предложения отказалась.

На этот раз команда поменяла свои планы и может принять предложение произвести обмен. За Евгеньева "Динамо" получит Джорджевича и 1,5 миллиона евро. Но официальное решение команда "Динамо" еще не озвучивала.

Ранее Дуглас Сантос рассказал, почему он не разговаривает с Дзюбой.

Фото: ВК/ ФК "Зенит"