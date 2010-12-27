Дуглас Сантос рассказал, почему он не разговаривает с Дзюбой

Их общению мешает языковой барьер.

Новичок "Зенита" Дуглас Сантос поделился впечатлениями от первого матча в составе команды, а также рассказал про общение с Артемом Дзюбой. Интервью с игроком появилось на официальном сайте сине-бело-голубых.

"Прекрасные впечатления, стадион не замолкал все 90 минут. Трибуны гнали нас вперед, мы забили два гола, но могли забить и еще. Это был всего лишь первый матч. Дальше намерены играть все лучше и лучше", - сказал Сантос.

Футболист отметил, что готов работать на любой позиции и помогать команде там, где это необходимо.

Общаться проще всего пока получается с аргентинскими футболистами "Зенита", а также с Нобоа и Барриосом. Он отметил, что Дзюба пытается поговорить с ним, но пока между ними языковой барьер.

"Я, конечно, этого хочу, но не понимаю по-русски, а у него не очень с португальским. Поэтому общаемся постольку-поскольку".

Сантос доволен первой игрой "Зенита" и надеется, что команда сохранит победный дух, чтобы прийти к чемпионству.

Напомним, "Зенит" обыграл "Тамбов" в первом туре РПЛ. Для Дугласа Сантоса и Алексея Сутормина это был первый матч в составе петербургского клуба.

Ранее Piter.TV сообщил, что в честь победы "Зенита" Семак станцевал вместе со своей женой на корабле.

Фото: А. Мейер / fc-zenit.ru