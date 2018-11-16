Семак станцевал c женой на корабле в честь победы "Зенита"

Видео зажигательного танца появилось в Сети.

Один из пользователей соцсетей поделился видео, на котором тренер "Зенита" Сергей Семак танцует вместе со своей женой. Стало известно, что он отправился прокатиться по рекам и канал Петербурга в честь победы футбольного клуба в матче с "Тамбовом".

Для танцев пара решила выбрать композиции певицы Sia.

Напомним, накануне, 14-го июля, сине-бело-голубые одержали победу над "Тамбовом" со счетом 2:1. Два гола в ворота противника забили Александр Ерохин и Артем Дзюба. Следующая встреча "Зенита" состоится на выезде с "Сочи" 21-го июля.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Сергей Семак рассказал о конфликте Антона Заболотного с "Зенитом".

Видео: @optaluna / Twitter