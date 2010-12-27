Сергей Семак оценил шансы "Зенита" в группе Лиги Чемпионов

По словам главного тренера петербургского клуба, команду ждут очень серьезные противники.

В четверг, 29 августа, главный тренер петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак оценил итоги жеребьевки группового этапа Лиги Чемпионов. По его словам, команде попались очень серьезные противники. Об этом сообщила пресс-служба ФК "Зенит".

Сергей Семак отметил, что соперники по группе – португальский "Бенфика", немецкий "Лейпциг" и французский "Лион" – одинаково сложны для "Зенита". Таким образом, в петербургском футбольном клубе не очень рады такому жребию.

"Мы понимаем наш уровень, и, конечно, нам будет очень сложно. Группа абсолютно непредсказуемая, любая команда может выйти с первого места. Мы не очень рады такому жребию, но все остальные команды наверняка рады были получить "Зенит" из первой корзины", – прокомментировал Сергей Семак

Напомним, что в групповой этап также попал московский "Локомотив", который встретится с чемпионом Италии "Ювентусом", испанским "Атлетико" и немецким "Бейером".

Ранее Piter.TV сообщал о том, что названы противники "Зенита" и "Локомотива" в Лиге Чемпионов УЕФА.

Фото: sergey_bogdanovich_semak / Instagram