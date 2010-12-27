Вильмар Барриос оценил результаты жеребьевки группового этапа ЛЧ

На пресс-конференции, посвященной предстоящему выездному матчу со "Спартаком", игрок петербургского "Зенита" Вильмар Барриос рассказал журналистам, как он оценивает итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

"Не думаю, что [на этом этапе] есть слабые соперники. Каждая команда на этом этапе Лиги чемпионов настроена на решение своих задач. Наша задача – выкладываться в каждом матче на 100%, чтобы добиться максимального результата", – рассказал футболист.