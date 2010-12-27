Вильмар Барриос оценил результаты жеребьевки группового этапа ЛЧ

На пресс-конференции, посвященной предстоящему выездному матчу со "Спартаком", игрок петербургского "Зенита" Вильмар Барриос рассказал журналистам, как он оценивает итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.
"Не думаю, что [на этом этапе] есть слабые соперники. Каждая команда на этом этапе Лиги чемпионов настроена на решение своих задач. Наша задача – выкладываться в каждом матче на 100%, чтобы добиться максимального результата", – рассказал футболист.
Помимо этого, Барриос оценил игру московского "Спартака", накануне вылетевшего из Лиги Европы.
"Соперник сложный, играет дома, будет стараться навязать игру. Наша задача – блокировать эти попытки", – добавил игрок.
Отметим, ранее результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов прокомментировал главный тренер "Зенита" Сергей Семак.
Фото: скриншот ФК "Зенит" / YouTube
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