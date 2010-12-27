Названы противники "Зенита" и "Локомотива" в Лиге Чемпионов УЕФА

Петербургская команда встретится с "Бенфикой", "Лионом" и РБ Лейпциг.

В четверг, 29 августа, в Монако завершилась жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20. Сине-бело-голубые попали в группу "G".

Так, по итогу жеребьевки "Зенит" встретится с "Бенфикой", "Лионом" и РБ Лейпциг. А "Локомотив" сыграет на групповом этапе с "Ювентусом", "Атлетико" и "Байером".

Напомним, что первый тур группового этапа Лиги чемпионов пройдет 17 по 18 сентября, второй тур с 1 по 2 октября , третий 22-23 октября , четвертый 5 по 6 ноября, пятый с 26 по 27 ноября. Завершится групповая стадия играми 6-го тура, которые состоятся с 10 по 11 декабря.

Ранее мы сообщали о том, что в сентябре УЕФА проверит готовность Петербурга к Евро-2020.

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