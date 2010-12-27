Азмун забил самый быстрый гол "Зенита" в чемпионатах России

Футболист отличился на 11-й секунде матча против "Ростова".

Сегодня, 28 июля, проходит матч третьего тура РПЛ. В игре встречаются "Зенит" и "Оренбург". После первого тайма петербургская команда ведет с минимальным счетом.

В пресс-службе сине-бело-голубых сообщили, что Сердар Азмун забил в рамках игры самый быстрый гол "Зенита" в чемпионатах России. Иранец превзошел достижение Алексея Ионова, который отличился на 12-й секунде встречи против "Ростова" в 2011 году. Азмун забил свой 16-й гол в 20 матчах за "Зенит" на 11-й секунде игры.



Однако, абсолютный клубный рекорд продолжает удерживать Юрий Герасимов. Он отличился на 10-й секунде встречи против "Нефтчи" еще в 1983 году.

Ранее Piter.TV сообщал, что "Зенит" предложил 1 млн евро за защитника "Уфы".

Фото: fc-zenit.ru