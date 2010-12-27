"Зенит" предложил 1 млн евро за защитника "Уфы"

В уфимском клубе Данила Круговой играет с 2018 года.

Футбольный клуб "Зенит" предложил "Уфе" 1 млн евро за своего воспитанника Данила Кругового, передает "Чемпионат".

По данным издания, сумма трансфера может достигнуть 2 млн рублей, если стороны выполнят определенные условия. При этом Кругового отдадут в аренду до конца текущего сезона Российской премьер-лиги с правом досрочного возвращения футболиста в "Зенит".

Игрок является выпускником академии "Зенита". Сейчас ему 21 год. С 2015 по 2018 год он выступал в качестве защитника за вторую команду петербургского клуба, после чего отправился в "Уфу".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что "Зенит" поздравил Александра Васютина с возвращением домой.

Фото: ФК "Зенит-2" / Twitter