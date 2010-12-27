"Зенит" поздравил Александра Васютина с возвращением домой

Сине-бело-голубые и "Сарпсборг" достигли соглашения о переходе вратаря.

Во вторник, 23 июля, в официальной группе ФК "Зенит" ВКонтакте было объявлено о переходе вратаря Александра Васютина из "Сарпсборга" в команду сине-бело-голубых. Соглашение с игроком рассчитано до конца сезона-2022/23.

"Не могу сказать, что долго думал над предложением вернуться в "Зенит". Когда узнал об интересе клуба, то посовещался с родными и близкими. Вместе пришли к выводу: надо возвращаться", – цитирует голкипера пресс-служба клуба.

Напомним, что Александр Васютин является воспитанником "Зенита", где в мае 2013 года он дебютировал в официальном матче за молодежный состав.

В августе 2016 года вратарь попал в финскую команду "Лахти", провел там полтора года на правах аренды и был признан лучшим голкипером чемпионата.

В 2018 году Васютин перешел в норвежский клуб "Сарпсборг", сыграл с командой 37 матчей в чемпионате страны, национальном Кубке и Лиге Европы.

Фото: vk.com/zenit