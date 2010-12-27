Агент Йордана Осорио рассказал о сильных сторонах футболиста

Агент венесуэльского футболиста Йордана Осорио рассказал о переходе своего подопечного в "Зенит". В пресс-службе петербургской команды сообщили о сильных сторонах новичка со слов Деку.

"Это игрок с характером и выдающимся талантом. Он очень силен физически и обладает высокой скоростью, что не всегда отличает защитников с его габаритами. Все это позволит ему внести большой вклад в командное дело", – рассказал агент.

Кроме того, Деку отметил, что "Зенит" – именно тот клуб, что Осорио сможет "расти, развиваться как профессионал и будет бороться за большие награды".

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Фото: fc-zenit.ru