"Зенит" обыграл "Спартак" в 8-м туре РПЛ

Игра закончилась со счетом 1:0.

Сегодня, 1 сентября, в 8-м туре Российской Премьер-Лиги встретились петербургский "Зенит" и московский "Спартак". Игра проходила на "Открытие Арене" в столице.

В первом тайме сначала отличился Зелимхан Бакаев из "Спартака", но судья отменил гол из-за касания мяча. Единственный гол в игре удалось забить Юрию Жиркову на 41-й минуте матча. Победный для "Зенита" счет на табло не изменился до финального свистка.

Таким образом, сине-бело-голубые набрали три очка и продолжили идти в лидирующей группе с "Краснодаром" и "Ростовом". "Спартак" с 14 очками остался на 6-й строчке.

Следующая игра станет для петербуржцев товарищеской. 8 сентября "Зенит" примет "Сочи" на стадионе "Смена".

Фото: fc-zenit.ru