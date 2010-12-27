"Зенит" встретится в товариществом матче с "Сочи"

Игра состоится 8 сентября.

Во время перерыва на матчи сборных сине-бело-голубые встретятся в товарищеском матче с командой "Сочи", сообщили в пресс-службе футбольного клуба "Зенит".

Игра состоится 8 сентября в 14:00 по московскому времени на стадионе "Смена" в Петербурге. Отмечается, что фанатам на игру можно будет попасть бесплатно.

Напомним, "Зенит" занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ с 14 очками в активе. А "Сочи" с 3 очками расположилось на предпоследнем, 15-м месте.

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Фото: fc-zenit.ru