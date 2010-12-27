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"Зенит" встретится в товариществом матче с "Сочи"
Сегодня, 17:26
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EvaRaskol

"Зенит" встретится в товариществом матче с "Сочи"

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Игра состоится 8 сентября.

Во время перерыва на матчи сборных сине-бело-голубые встретятся в товарищеском матче с командой "Сочи", сообщили в пресс-службе футбольного клуба "Зенит".

Игра состоится 8 сентября в 14:00 по московскому времени на стадионе "Смена" в Петербурге. Отмечается, что фанатам на игру можно будет попасть бесплатно.

Напомним, "Зенит" занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ с 14 очками в активе. А "Сочи" с 3 очками расположилось на предпоследнем, 15-м месте.

Ранее на Piter.TV: "Зенит" арендует у "Порту" защитника Йордана Осорио.

Фото: fc-zenit.ru

Теги: зенит, матч, футбол
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Зенит,

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