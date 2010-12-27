"Зенит" взял в аренду защитника Йордана Осорио

Футболист будет выступать под четвертым номером.

В петербургском футбольном клубе "Зенит" появился новый игрок - защитник Йордан Осорио. 25-летний футболист будет выступать под номером четыре. Об этом сообщается на официальном сайте сине-бело-голубых.

Ранее четвертый номер числился в "Зените" за Доменико Кришито. Он защищал цвета сине-бело-голубых с 2011 по 2018 гг. Итальянец долгое время был капитаном команды.

Осорио будет играть за петербургский клуб до конца текущего сезона. Следующим летом зенитовцы смогут выкупить футболиста у "Порту" за 9 млн евро.

Спортсмен перешел в "Порту" летом 2018 года из "Тонделы" за 2 млн евро. Минувший сезон он отыграл в аренде у "Витории Гимараэш". В 27 матчах португальской лиги защитник забил два мяча и получил две желтые карточки

Ранее мы писали, что "Зенит" обыграл "Спартак" в 8-м туре РПЛ.

Фото: fc-zenit.ru