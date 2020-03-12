Премьеру девятой части "Форсажа" перенесли на год из-за коронавируса

Премьеру девятой части фильма "Форсаж" вынужденно отложили на год из-за эпидемии коронавируса. Об этом 12 марта сообщил CNBC.
Картина Джастина Лина должна была появиться на экранах 22 мая, однако теперь зрителям придется ждать выход фильма до апреля 2021 года. "Форсаж-9" стал уже четвертой кинолентой из Голливуда, столкнувшейся с переносом премьеры из-за вируса: ранее та же судьба постигла фильмы "Тихое место-2", "Кролик Питер-2" и "Не время умирать" о Джеймсе Бонде. Новая картина об агенте 007 ждала апрель для выхода в кинотеатры, но показ сдвинулся на полгода.
Перенос всех картин связан с массовыми мероприятиями для поклонников, в ходе которых планировались премьеры фильмов.
Ранее стало известно, что актер Том Хэнкс с женой заразились коронавирусом.
Видео: Universal Pictures / YouTube
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